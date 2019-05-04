شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم السبت 4/5/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم السبت العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة الذي يستعد لمواجهة النجوم فى الدوري العام غداً.

الأهلي يتحفظ على رحيل باسم علي في الصيف

تحفظ مسئولو الأهلى على فكرة رحيل باسم علي ظهير أيمن الفريق، رغم عدم مشاركة اللاعب بشكل منتظم مع الفريق الأحمر فى الموسم الأخير، وتري إدارة الأهلى أن باسم علي قدم أدائاً جيداً فور حصول على الفرصة مع الفريق مؤخراً.

الأهلى يدخل معسكراً مغلقاً استعداداً للنجوم ولاسارتى يعقد محاضرة بالفيديو

أختتم الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، مساء اليوم السبت، استعداداته لمواجهة النجوم، المقرر لها السابعة مساء غدٍ الأحد على استاد بتروسبورت، فى إطار منافسات مسابقة الدورى العام، ويدخل الأحمر معسكراً مغلقاً بعد المران المسائى اليوم، وعقب إعلان مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق قائمة المباراة.

الأهلى يعلن جاهزية جيرالدو لمواجهة النجوم فى الدورى

أكد مصدر بالجهاز الطبى للأهلى جاهزية الأنجولى جيرالدو لمباراة النجوم المقرر لها السابعة مساء غدٍ الأحد ضمن منافسات مسابقة الدورى العام.

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وأضاف المصدر أن اللاعب تعافى تمامًا من أية آلام فى الرأس بعد تعرضه للإصابة فى مباراة طلائع الجيش الأخيرة، ويعلن لاسارتى عقب نهاية المران المسائى اليوم قائمة الفريق المرشحة لخوض مباراة النجوم التى تقام غدٍ على استاد بتروسبورت.

عبد الحفيظ يتحدث عن شخصية الأهلى قبل مواجهة النجوم

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، جاهزية الفريق لمواجهة النجوم المقرر لها السابعة مساء غدٍ الأحد باستاد بتروسبورت، فى إطار منافسات بطولة الدورى العام، قائلا، "نخوض مباراة النجوم بحثًا عن تحقيق الفوز وحصد النقاط الـثلاث من أجل الاستمرار فى مشوارنا نحو الحفاظ على اللقب المحلى".