سوبر كورة.. أحمد المحمدى بقميص الأهلى الموسم المقبل.. بشرط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتجه النية داخل النادى الأهلى للتعاقد مع أحمد المحمدى ظهير أيمن أستون فيلا الانجليزى وقائد المنتخب الوطنى ، من أجل تدعيم الجبهة اليمنى، خاصة مع اقتراب أحمد فتحى الظهير الأساسى من الاعتزال وقلة خبرة محمد هانى، وكذلك كثرة الإصابات التى يتعرض لها باسم على.

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