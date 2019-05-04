شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم السبت 4 / 5 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهد نادى الزمالك اليوم السبت 4 /5 / 2019 العديد من الأخبار المهمة و أبرزها، تعرف على أسعار تذاكر مواجهة الزمالك مع النجم فى موقعة سوسة، الزمالك يضاعف المكافآت لعبور النجم الساحلى فى الكونفدرالية .

تعرف على أسعار تذاكر مواجهة الزمالك مع النجم فى موقعة سوسة

تطرح إدارة النجم الساحلى اليوم، السبت، فى مقر النادى التونسى تذاكر حضور مواجهة الزمالك، والتى ستجمع الفريقين غدًا الأحد فى إياب دور نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك يضاعف المكافآت لعبور النجم الساحلى فى الكونفدرالية

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قرر مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، مضاعفة المكافأة الموجودة فى لائحة الفريق، لتحفيز اللاعبين من أجل تخطى عقبة النجم الساحلى التونسى، فى المباراة التى ستجمع الفريقين غدًا الأحد، فى إياب دور نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية، بعدما انتهت مباراة الذهاب فى برج العرب، بفوز الأبيض بهدف نظيف أحرزه محمود كهربا، ورفض رئيس القلعة البيضاء تحديد قيمة المكافأة حتى لا ينشغل اللاعبين بأمور مادية.

قدامى الزمالك يحتفلون بصعود محمد صلاح بنادى مصر لدورى الأضواء

حرص أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، على استضافة نجوم القلعة البيضاء القدامى فى جلسة ودية بمنزله للم الشمل بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم، مع الاحتفال بصعود محمد صلاح بفريق إف سى مصر لدورى الأضواء والشهرة على هامش جلسة لم الشمل.

نشر أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك السابق، صورة تجمعه بنجوم الفريق الأول بالقلعة البيضاء على شواطئ سوسة خلال التواجد حاليا هناك عبر صفحته على إنستجرام.

مرتضى منصور يطمئن على بعثة الزمالك فى تونس

حرص المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، على إجراء الاتصالات ببعثة الفريق الأول الكروى المتواجدة فى تونس للاطمئنان على كل كبيرة وصغيرة قبل مواجهة النجم الساحلى التونسى قبل مواجهة الغد فى إياب نصف نهائى الكونفيدرالية الأفريقية.