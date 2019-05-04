شكرا لقرائتكم خبر عن بالفاتحة وحديث جروس .. الزمالك يبدأ المران الأخير قبل موقعة سوسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، جلسه مع لاعبي الفريق، قبل بداية التدريبات الجماعية المقامة حاليًا، على الملعب الاولمبي بسوسة، الذى سيحتضن مواجهة النجم الساحلى.

ويستعد الزمالك لمواجهة النجم الساحلي غدا الأحد، على الملعب الأولمبى بسوسة، فى إياب نصف نهائى البطولة الكونفدرالية، حيث فاز الأبيض فى الذهاب ببرج العرب بهدف نظيف سجله كهربا.

وتحدث جروس مع اللاعبين حول أهمية اللقاء وتحقيق نتيجة ايجابية، وطالبهم بالتركيز طوال الـ 90 دقيقة، وعدم الانشغال بالجماهير التى ستتواجد في المدرجات لمؤازرة فريق النجم، كما قام اللاعبين والجهاز الفنى بقراءة سورة الفاتحة وتعهدوا على الفوز بالمباراة والصعود للنهائى ومن ثم تحقيق اللقب.

وانطلق المران بتقسيم اللاعبين لمجموعتين، الأولى تحت إشراف بيير شورمان المدرب العام، والثانية تحت إشراف أمير عزمي، لتقوم كل مجموعه بتدريب بدنى قوى، ثم تمرير الكرة بالأيدى "كرة طائرة" وسط أجواء من الحماس والاثارة بين اللاعبين.