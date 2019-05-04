شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. لماذا جيرالدو؟ قائمة الأهلى ترفض وجود الأنجولى وهذا هو السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بات الأنجولى جيرالدو جناح النادى الأهلى مهددا بالرحيل فى فترة الانتقالات الصيفية بعد عدم إثبات الذات فى المباريات التى شارك بها فى الدورى حتى الآن لمعرفه سبب رحيل جيرالدو اضغط هنا..

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