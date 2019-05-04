شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يحاول مصالحة جماهيره على حساب الاتحاد بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى لاعبو الإسماعيلى إلى مصالحة جماهيرهم الغاضبة بسبب سوء النتائج بالدورى عندما يواجه الاتحاد السكندرى فى دور الثمانية من بطولة كأس مصر على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر .

وقد قام الجهاز الفنى المؤقت للفريق بقيادة محمود جابر على تحفيز اللاعبين ومطالبتهم بنسيان نتائج الدورى بشكل مؤقت والتركيز على بطولة الكأس لأن عبور الاتحاد يعنى الإقتراب كثيرا من تحقيق البطولة الأقدم فى مصر .

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وقد تعاهد اللاعبون على مصالحة الجماهير مؤكدين أنهم سيسعوا إلى الفوز والعبور الادور النهائية من البطولة ، لرسم السعادة على وجوه الدراويش .

موعد مباراة الإسماعيلي ضد الإتحاد

يلتقى الإسماعيلى ضد الاتحاد فى الخامسة من مساء غدا الاحد باستاد عثمان احمد عثمان بالجبل الأخضر .