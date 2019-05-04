الجندي يفوز ببرونزية كأس العالم للخماسي الحديث بالمجر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد أحمد الجندي لاعب المنتخب الوطني للخماسي الحديث الميدالية البرونزية بكأس العالم المقام حاليا بالمجر. وأحرز الجندي الميدالية البرونزية محققا ١٤٨٣ نقطة، بعد منافسة قوية في النهائي و التي فاز بها في الأمتار الأخيرة الألماني كريستيان زياكنس محققا الذهبية بأجمالي ١٤٩٢ نقطة، فيما فاز بالميدالية الفضية الفرنسي فالنتين برادس محققا ١٤٨٩ نقطة، وقد جاء إسلام حامد في المركز الثامن باجمالي ١٤٥٢ نقطة. Advertisements

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