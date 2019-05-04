الآن: نتيجة مباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم ومحمد صلاح يسجل ويخرج باكياً بسبب الاصابة

يعود فريق ليفربول اليوم السبت مرة أخرة للمشاركة المحلية حين يحل ضيفا على فريق نيوكاسل يونايتد في الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الانجليزي الممتاز قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة والتي يتصارع على حصد لقبها الريدز ليفربول والسماوي مان سيتي ويتبقى للريدز مواجهتان أحدهما اليوم والأخري الاسبوع القادم امام ولفرهامبتون بينما يستضيف السيتي الاثنين فريق ليستر سيتي.

نتيجة مباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم

وتنطلق مباراة اليوم في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة والعاشرة الا ربع بتوقيت مكة المكرمة حيث يتم نقل المباراة عبر القناة المخصصة للبريميرليج bein sport 2hd، ويدخل ليفربول المباراة قادما من مباراة نصف نهائي دوري الابطال التي خاضها في الذهاب في الكامب نو الأربعاء الماضي وخسرها الريدز بثلاثية نظيفة في ليلة كان بطلها ليونيل ميسي.

بداية المباراة الآن ليفربول على يسار الشاشة بالطاقم الأحمر ونيوكاسل بطاقمه الأساسي على يمين الشاشة ونيوكاسل يتخلى عن الحذر الدفاعي منذ البداية

الدقيقة 13: ليفربول يضرب مبكرا ولا يبالي، فان دايك يسجل الهدف الأول للريدز برأسية بعد استقبال العرضية من الجانب الأيسر ببراعة والآن النتيجة تشير لتقدم الريدز بهدف

الدقيقة 20: هجمة رائعة لصالح نيوكاسل يونايتد وتسديدة وأرنولد ينقذها وترتد تصل لصالح أتسو ويسدد في الشباك ويعلن عن هدف التعادل

الدقيقة 27: عرضية أرنولد وصلاح يستقبل بلمسة واحدة بيمينه ويسجل هدف التقدم مرة أخرى والليفر يتقدم بهدفين في مباراة مشتعلة

الدقيقة 45: نهاية أحداث الشوط الأول من المباراة بتقدم ليفربول بهدفين أحرزهما فان دايك ومحمد صلاح مقابل هدف واحد لنيوكاسل عن طريق أتسو

الدقيقة 54: روندون يحرم الريدز ليفربول من التقدم ويسجل الهدف الثاني لنيوكاسل و35 دقيقة أمام ليفربول للعودة وإلا اللقب سيضيع

الدقيقة 61: كرة واستخلاص وعرضية من روبرتسون في داخل منطقة الجزاء وجوردن هندرسون يسدد ولكن الكرة تفلت منه والهدف يضيع

الدقيقة 70: بعد تصادم مع حارس نيوكاسل، محمد صلاح يسقط مصابا بقوة وتدخل الطاقم الطبي وطاقم الاسعاف ويغادر الملعب برفقة الطبيب

الدقيقة 86: خطأ لصالح ليفربول وشاكيري يرسل عرضية ورأسية أوريجي والهدف الثالث للريدز وليفربول يتمسك بحقه في اللقب.

نهاية المباراة بفوز ليفربول 3-2

مباراة ليفربول ونيوكاسل

ويطمح ليفربول في الفوز اليوم لاستعادة الصدارة ولو بصفة مؤقتة حتى يخوض السيتي مباراته في نفس الجولة، وتقف ارقام فريق نيوكاسل على ملعبه أمام رغبة جماهير الريدز فالمستضيف للقاء الليلة لم يخسر سوى مباراة واحدة من أصل آخر 7 مواجهات خاضها المستضيف على ملعبه فهل سيتمكن نيوكاسل من إهداء اللقب الليلة للسيتي للمرة الثانية على التوالي أم يستمر الصراع حتى الجولة الأخيرة.

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ليفربول ونيوكاسل

ويسعى محمد صلاح لزيادة غلته التهديفية في صراع الهدافين والابتعاد عن ساديو مادني واجويرو واستغلال مباراة اليوم أمام صاحب المركز الـ 13 في ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز.

تشكيل ليفربول اليوم حسب اختيارت المدرب يورجن كلوب لمباراته ضد نيوكاسل يونايتد: حراسة المرمى أليسون وفي الدفاع روبرتسون، فان دايك، لوفرين، أرنولد، وفي خط الوسط هندرسون، فينالدوم، فابيينو، وثلاثي الأمام محمد صلاح، ماني، ستورديج

ويرفض كلوب فكرة التخلي عن المنافسة المحلية لصالح السيتي فالفريق متعطش للقلب الغائب منذ سنين عديدة ةهذا هو ما تحدثت عنه الصحافة الانجليزية قبل مباراة اليوم ومباراة العودة أمام برشلونة