برشلونة يسقط أمام سيلتا فيغو بهدفين دون رد في الدوري الأسباني

إليكم نتيجة مباراة برشلونة وسيلتا فيغو، مباراة برشلونة اليوم، بعد التتويج بشكل رسمي في الجولة الماضية يدخل برشلونة مباراته اليوم ضد سيلتا فيغو بهدف إراحة أكبر عدد من لاعبييه الأساسيين قبل موقعة الرد ضد ليفربول بدوري الأبطال الثلاثاء القادم

وفضل المدير الفني الإسباني أرنستو فالفيردي استبعاد عدد من نجوم الفريق من القائمة المشاركة أمام سيلتا فيغو الليلة لمنحهم الراحة الكاملة قبل موقعة ليفربول في أنفيد وهم ليونيل ميسي، ولويس سواريز، و تير شتيجن، وجيرارد بيكيه، وسيرجي روبيرتو، وجوردي ألبا، وبوسكيتس، راكيتيتش، ويحاول الفريق الكتالوني تحقيق الثلاثية التاريخية هذا الموسم للمرة الثالثة على التوالي بعد عام 2009 تحت قيادة جوارديولا، و2015 تحت قيادة إنريكي المدير الفني الحالي للمنتخب الإسباني.

نتيجة مباراة برشلونة وسيلتا فيغو