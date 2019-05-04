نتيجة مباراة برشلونة اليوم ضد سيلتا فيجو في الدوري الأسباني وخسارة البارسا بثنائية نظيفة

نتيجة مباراة برشلونة وسلتا فيجو نتابعها الآن، حيث خسر البارسا بنتيجة 2-0 ولكن يتوقف رصيده في الصدارة عند 83 نقطة ويستعد البارسا لمباراة الثلاثاء على ملعب أنفيلد، مباراة العودة في دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الذي حقق فوزًا صعبًا على نيوكاسل

انطلقت المباراة الهامة اليوم في تمام الساعة 8:45 مساءًا بتوقيت القاهرة والساعة 9:45 مساءًا بتوقيت السعودية، والساعة 10:45 مساءًا بتوقيت الإمارات، ولعل ميسي لن يظهر اليوم بسبب قرار المدير الفني بعدم إشراكه لكي يستعد لمباراة العودة بين برشلونة وليفربول على ملعب الأنفيلد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

نتيجة برشلونة وسيلتا فيجو

ريال مدريد هو أعلى الأندية من حيث عدد مرات الفوز بالدوري الأسباني لكرة القدم، فاز بالدرع 33 بطولة من قبل، ويليه نادي برشلونة الذي فاز بالبطولة 26 مرة وحصل على الوصافة في 25 مرة، ونتابع معكم مباراة اليوم برشلونة وسيلتا فيجو التي تعد تحصيل حاصل لنادي البارسا بعد ضمان الفوز الرسمي بالبطولة التي أوشكت على الإنتهاء بعد موسم شاق للبارسا، وضمن البارسا الفوز بفارق الأهداف بينه وبين صاحب المركز الثاني.

مباراة الذهاب انتهت بفوز البارسا على ملعب الكامب نو بهدفين مقابل لاشئ سجلها ديمبلي واللاعب ميسي، ونتابع العديد من التقارير الهامة حول المباراة الهامة بين برشلونة وسيلتا فيجو، مباراة العودة اليوم، والبارسا في الصدارة.