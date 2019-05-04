تفاصيل اصابة محمد صلاح وفرحة أوريجي| نتيجة مباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم والريدز يستعيد الصدارة...

نتابع نتيجة مباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم واصابة محمد صلاح، تترقب جماهير الريدز اليوم الموقعة قبل الأخيرة في مشوار الدوري الانجليزي لهذا الموسم 2019 حين يحل ليفربول ضيفا على فريق نيوكاسل صاحب المركز الثالث عشر بحثا عن الثلاث نقاط المهمة في مشوار ليفربول للاستمرار في مزاحمة مانشستر سيتي في السعى للفوز بالصدارة والتتويج بلقب البريميرليج للمرة الأولى منذ أكثر من 29 عام.

نتيجة مباراة ليفربول ونيوكاسل

ويدخل ليفربول المباراة اليوم وهو في المركز الثاني خلف المتصدر السيتي بفارف نقطة واحدة حيث في حال عدم تحقيق ليفربول الفوز اليوم يهدي الفرصة للسيتي لحسم اللقب بعد يومين في مبارااته مع الليستر وهو ما يعني نهاية عام طويل من المنافسة المميزة ولكن في حال عدم تعثر الريدز فان اللقب سيحسم في الجولة الأخيرة الأسبوع القادم.

نتيجة مباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم:

نزول اللاعبين من الفريقين لملعب المباراة لبداية عمليات الاحماء قبل دقائق من انطلاقة أحداث الشوط الأول من اللقاء المنتظر من جانب جماهير الريدز وعلى الجانب الآخر من مناصري السيتي.

الآن بداية الشوط الاول من المباراة، الكرة في منتصف الملعب والمستضيف يرفض الانحسار للدفاع ويجاري ليفربول أحداث المباراة والدقيقة 8 ماني يطالب بركلة جزاء والحكم يشير بالاستمرار

الدقيقة 13 فان دايك يسجل الهدف الأول للريدز من رأسية ولكن في الدقيقة 19 نيوكاسل يسجل التعادل عن طريق اللاعب أتسو والنتيجة تصبح التعادل بهدف لكل فريق

الدقيقة 27: محمد صلاح يسجل الهدف الثاني لفريقه بعد استقبال من أول لمسة وتسديد مباشر لتسكن الزاوية اليمنى للحارس والنتيجة الآن 2-1 للريدز

نهاية أحداث الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدفين مقابل هدف، هل سيتسمر الريدز في التقدم أم لنيوكاسل رأي آخر

الدقيقة 50: كرة أرضية عرضية داخل منطقة الجزاء تصل لستورديج وتسديدة من على حدود علامة الجزاء والكرة أعلى العارضة والهدف ضائع

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الدقيقة 55: نيوكاسل يعاقب ليفربول لضياع الفرص rondon يسجل هدف التعادل والثاني لصاحب الأرض والجمهور واللقب مهدد بالضياع الأن

الدقيقة 69: كرة طولية باتجاه صلاح وخروج الحارس ويصطدم بصلاح وسقوط صلاح مصابا باصابة ثوية في رأسه وصلاح يخرج من الملعب على الحامل

الدقيقة 86: أووووووه جوووووول يحرزه أوريجي من خطأ يتحصل عليه فابينهو وعرضية شاكيري ورأسية أوريجي والهدف الثالث وهدف التقدم.

الحكم يضيف 8 دقائق وقت بدل من الضائع ونهاية المباراة بفوز ليفربول ويستعيد الصدارة مجددا

مباراة ليفربول اليوم

ويسعى محمد صلاح الليلة -في حين مشاركته أساسيا- للانفراد بصدارة الهدافين وتعزيز موقفه والابتعاد عن الثنائي زميله في الفريق ماني ومنافسه في السيتي أجويرو بتسجيله اليوم لأكثر من هدف حتى يحتفظ بلقب الهداف للعام الثاني على التوالي، وقد تم اختيار الهدف الصاروخي لمحمد صلاح في شباك تشيلسي كأفضل هدف للريدز في ابريل.

ليفربول ونيوكاسل

ودعمت جماهير الريدز محمد صلاح قبل ساعات من مواجهة اليوم بعد الخسارة بثلاثية أمام برشبونة حين ظهر صلاح في تصوير اعلان بالمدينة والتف حوله العشرات من المشجعين وبدا صلاح بمعنويات مرتفعة.

تشكيل ليفربول اليوم ضد نيوكاسل: حراسة المرمى أليسون وفي الدفاع روبرتسون، فان دايك، لوفرين، أرنولد، وفي خط الوسط هندرسون، فينالدوم، فابيينو، وخط الهجوم محمد صلاح، ماني، ستورديج

اصابة محمد صلاح

وفي الشوط الثاني أصيب محمد صلاح باصابة بالغة حيث اصطدم به الحارس والمدافع وسقط صلاح من الهواء على الأرض وتم اخراج الكرة ونزول الطاقم الطبي وبعده طاقم الاسعاف وتم نقل محمد صلاح على العربة وهو يبكي لخارج الملعب وأفاد المراسل انه لم يذهب للمستشفى ولكنه استقر داخل غرفة الملابس مع الطبيب مما يبشر بانها ستكون بسيطة.