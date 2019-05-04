نتيجة مباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم السبت 4 مايو .. الليفر يقتنص فوزًا غاليًا مع إصابة محمد صلاح

نتابع نتيجة ليفربول ونيوكاسل، انتهت مباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم السبت 4 مايو 2019، بفوز الريدز بنتيجة 3-2 على الفريق القوي نيوكاسل وسط أرضه وجماهيره، ومباراة قوية شهدت العديد من الأحداث منها إصابة محمد صلاح بالإغماء ومغادرته الملعب محمولا إلا أن اوريجي البديل سجل هدف قاتل في الدقيقة 83، ليصبح ليفربول في الصدارة مرة أخرى متخطيًا السيتي الآن.

استضاف ملعب سانت جيمس بارك معقل نادي نيوكاسل مباراة العودة اليوم في الدوري الإنجليزي الأسبوع 37، مباراة ليفربول ونيوكاسل التحكيم أندريه مارينر والتعليق رؤوف خليف، وتم نقل المباراة الساعة 8:45 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 9:45 مساءًا بتوقيت السعودية، والساعة 10:45 مساءًا بتوقيت الإمارات، على قناة بي إن سبورت إتش دي 2

نتيجة ليفربول ونيوكاسل

كان يحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 91 نقطة قبل المباراة خلف نادي المان سيتي المتصدر برصيد 92 نقطة، وحتى الآن التساوي في عدد المباريات، ويأمل رفاق محمد صلاح في الفوز مع تعثر السيتي في المبارتين المقبلتين، ونتابع معكم الأخبار الهامة حول مباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

على ملعب الأنفيلد في يوم 26 ديسمبر 2018 كانت مباراة الذهاب بين ليفربول ونيوكاسل، وانتهت بفوز الريدز برباعية نظيفة، سجل الأهداف اللاعب ديان لوفرين واللاعب محمد صلاح من ضربة جزاء، واللاعب شاكيري واللاعب فابينهو، ونتابع معكم نتيجة مباراة العودة اليوم بالدوري الإنجليزي.

ملخص مباراة ليفربول ونيوكاسل

يدخل ليفربول المباراة بكامل خطوطه، ويسعى كلوب لتفادي الأخطاء وتفريط النقاط، ويسعى أيضًا للوصول للثلاث نقاط عن طريق إشراك ماني وستوريدج وصلاح في الخط الهجومي، بينما يغيب فيرمينو

التشكيل هو أليسون وأرنولد ولوفرين وفان دايك، وكذلك روبيرتسون وفابينو وفينالدوم، وهندرسون وماني وصلاح وستوريدج، وغاب فيرمينو عن التشكيل، صراع الصدارة الآن في مباراة الليلة.

فيرمينو لم يتواجد بدكة البدلاء لإصابته بالعضلة الضامة، وشكوك حول مشاركته في مباراة برشلونة، ونتابع معكم مباراة اليوم بدون النجم البرازيلي، ونتابع نتيجة مباراة ليفربول اليوم.

أول خمسة دقائق في المباراة والهدوء في الهجمات، تعليق رؤوف خليف، ونتابع معكم الأخبار الهامة، ونرصد الهجمات الخطرة، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل معرفة المزيد.

الدقيقة 13 النجم فان دايك يسجل الهدف الأول من ركنية وعرضية رائعة يسددها بقوة في داخل الشباك، الليفر يتقدم بهدف نظيف الآن

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هدف التعادل جاء في الدقيقة 20 لصالح أصحاب الأرض، ونتابع معكم كل جديد عبر التحديثات، تابع المباراة الهامة، في الدقيقة 25 الكرة ترتطم بالعارضة.

صلاح يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 28 من عرضية رائعة، أرنولد يرفعها وصلاح يلعبها بالقدم، الآن الليفر يتقدم بهدفين مقابل هدف واحد والمباراة نارية.

صلاح يلعب مباراة رائعة ويمرر الكرة لماني ولكن ماني يهدر في أول نصف ساعة من المباراة، وستوريدج لم يظهر بالأنياب الهجومية سوى في تسديدة بعيدة.

نتابع أخبار الشوط الثاني الآن

الهدف الثاني لصالح أصحاب الأرض جاء من تسديدة قوية على يسار اليسون بيكر يكتفي بالنظر لها فقط، وحتى الدقيقة 60 التعادل 2-2 وتم تغيير فينالدوم ونزل شاكيري

الدقيقة 72 تشهد إصابة قوية لمحمد صلاح بعد إرتطامه بحارس نيوكاسل ليتم إغمائه لبضع دقائق ثم إستعاد وعيه وخرج محمولا ونزل بدلا منه أوريجي.

اوريجي البديل يسجل الهدف الثالث لليفر في الدقيقة 83

الوقت بدل الضائع 8 دقائق والتقدم لصالح الريدز 3-2 وسط محاولات من جانب نيوكاسل لإدراك التعادل مرة أخرى