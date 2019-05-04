نتيجة مباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم وفوز بشق الانفس للريدز

مباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم 4-5-2019 فى الجولة السابعة و الثلاثون من مباريات الدورى الانجليزى لكرة القدم، المباراة سوف تقام على ملعب سانت جيمس بارك، و ذلك فى تمام التاسعة الا ربع مساء الليلة، فريق ليفربول تعرض الأربعاء الماضى لهزيمة كبيرة بثلاثة أهداف نظيفة،رغم الأداء الجيد للاعبيه، و سيطرتهم على معظم فترات المباراة، الا أنهم لم يستطيعو استغلال الفرص جيداً، لاعبو فريق ليفربول يتطلعون اليوم الى الفوز بالثلاث نقاط للاستمرار فى المنافسة على الدورى حتى الرمق الأخير، فى انتظار حدوث أى كبوة لفريق مانشستر سيتى، الذى يحتل مقدمة جدول الدورى الانجليزى بفارق نقطة عن الريدز.

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم

مباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم السبت 4 مايو 2019 على ملعب سانت جيمس بارك، سوف تنطلق فى تمام الساعة التاسعة الا ربع بتوقيت القاهرة، العاشرة الا ربع بتوقيت السعودية، الحادية عشر الا ربع بتوقيت الامارات.

تشكيل ليفربول أمام نيوكاسل كالتالي:

حارس: أليسون بيكر.

الدفاع: أندو روبيرتسون – فيرجيل فان دايك – ديجين لوفرين – نرينت أرنولد.

الوسط: فابينيو – جورجينيو فينالدوم – جوردان هندرسون.

الهجوم: محمد صلاح – دانيل ستوريدج – ساديو ماني.

Advertisements

الشوط الاول

الدقيقة 14 النتيجة اصبحت 1/0 لصالح ليفربول احرزه فان دايك

د 25 النتيجة 1/1 الان

محمد صلاح يحرز الهدف الثانى فى الدقيقة 27

بدأ الشوط الثانى

النتيجة 2/1 حتى الان لفريق ليفربول

الدقيقة 62 النتيجة الان التعادل 2/2 بين الفريقين

انتهت المباراة 3/2 لصالح ليفربول