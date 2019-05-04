نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول.. الريدز يعود لصدارة البريميرليج فى ليلة إصابة صلاح

كتب أحمد هريدى

خطف ليفربول الذى يضم بين صفوفه النجم المصرى محمد صلاح فوزا قاتلا من مضيفه فريق نيوكاسل يونايتد بنتيجة 3 - 2، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي.

أفتتح المدافع الهولندى فان ديك أهداف ليفربول بعد مرور 13 دقيقة على بداية المباراة، من ضربة رأسية قوية، مستغلا عرضية زميله أرنولد من ركلة ركنية.ولكن نجح الغانى كريستيان أتسو فى تسجيل هدف التعادل لفريق نيوكاسل فى الدقيقة 20 من عمر المباراة.

ومنح النجم المصرى محمد صلاح التقدم للريدز بالهدف الثانى فى...