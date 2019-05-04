الزمالك بطلًا لدوري سوبر السلة رجال على حساب الجزيرة

كتب- كريم إبراهيم توج الفريق الأول لرجال كرة السلة بنادي الزمالك بقيادة مديره الفني عصام عبد الحميد، بلقب بطولة دوري السوبر للموسم الحالي 2018 - 2019، عقب فوزه على نظيره الجزيرة والذي يقوده فنيا محمد الكرداني بنتيجة 87 - 66 وقدم أبناء "ميت عقبة" أداء مميزا خلال أشواط اللقاء، وتألقوا في إحراز الثلاثيات والدفاع القوى المحكم واسترجاع الكرة من أسفل السلة. صعد الزمالك للنهائي عقب فوزه على غريمه التقليدي الأهلي في نصف النهائي بنتيجة 3 - 1، فيما احتاج الجزيرة للفوز على نظيره الاتحاد السكندري في مباراة فاصلة ليصعد للمباراة النهائية.

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