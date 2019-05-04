نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول.. محمد صلاح يضيف الثانى للريدز فى الدقيقة 28

كتب أحمد هريدى سجل محمد صلاح هدف ليفربول الثانى فى مرمى مضيفه فريق نيوكاسل يونايتد، خلال اللقاء الذى يجمع الفريقين حاليا على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي. جاء هدف محمد صلاح فى الدقيقة 28 من زمن اللقاء، لتصبح النتيجة تقدم الريدز 2 – 1. وعزز الفرعون المصرى صدارته لقائمة هدافى الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفا. Advertisements ويحتل ليفربول المركز الثانى برصيد 91 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة برصيد 92 نقطة، بينما يأتى نيوكاسل يونايتد المركز الرابع عشر برصيد 42 نقطة. تعليقات القراء

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