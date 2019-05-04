100 هدف ضمن 5 أرقام من لدغة صلاح لنيوكاسل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أحرز الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول هدفًا فريقه أمام نيوكاسل يونايتد، في المباراة المقامة على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الأسبوع الـ36 للدوري الإنجليزي.

جاء هدف صلاح في الدقيقة الـ28 من عمر اللقاء، بعدما استغل عرضية متقنة من ألكسندر آرلوند ليودعها بقدمه اليمنى داخل شباك نيوكاسل.

وشارك صلاح كعادته بشكل أساسي في تشكيل المدرب يورجن كلوب، قبل أن يغادر الملعب متأثرا بإصابة خطيرة في الرأس في الدقيقة الـ70 من عمر المباراة.

ونستعرض في السطور التالية أبرز الأرقام التي حققها صلاح بهذا الهدف:

- وصل صلاح إلى هدفه رقم 100 في الدوريات الأوروبية، بواقع 56 هدفًا بقميص ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي، 35 هدفًا بقميص روما وفيورنتينا في الدوري الإيطالي، بالإضافة إلى تسعة أهداف بقميص بازل في الدوري السويسري.

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- عزز صلاح صدارة هدافي بريميرليج بعدما رفع رصيده إلى 22 هدفًا، ليواصل السعي نحو الاحتفاظ بالحذاء الذهبي الذي حصده الموسم الماضي، مبتعدًا بفارق هدفين عن الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي والسنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول.

- رفع صلاح رصيده التهديفي مع ليفربول حتى الآن إلى 70 هدفًا منذ انتقاله للريدز في الموسم الماضي (2017-18)، إذ احتاج صاحب الـ26 عامًا 102 مباراة للوصول إلى هذا الرقم.

- من أصل 22 هدفًا أحرزهم صلاح في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، جاءت أربعة أهداف بقدمه اليمنى، بعد زيارة شباك كل من وست هام يونايتد وهدرسفيلد (ذهابا وإيابا) وأخيرا نيوكاسل يونايتد.

- دوّن صلاح مشاركته الـ50 هذا الموسم بجميع المسابقات، أكثر من أي لاعب آخر في صفوف ليفربول، ونجح النجم المصري في تسجيل 26 هدفًا، بواقع 22 هدفًا في الدوري الإنجليزي و4 في دوري الأبطال.