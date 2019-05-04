بالفيديو والصور.. صلاح يتعرض للإصابة ويغادر الملعب على "نقالة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

تعرض محمد صلاح جناح ليفربول الانجليزي للإصابة خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الـ37 من الدوري الانجليزي التي تقام اليوم السبت على استاد سانت جيمس بارك.

وسقط محمد صلاح أرضًا في الدقيقة 70 بعدما ارتطم بجسد حارس مرمى نيوكاسل مارتن دوبرافكا، الذي خرج من مرماه من أجل التعامل مع كرة عالية.

وطلب محمد صلاح تدخل الجهاز الطبي لناديه وهو ساقط أرضًا، الذي دخل إلى ملعب المباراة سريعًا وتبعته نقالة المصابين ليغادر الملعب محمولًا.

اشار محمد صلاح إلى مؤخرة رأسه بعد السقوط أرضًا ولم يتحرك من مكانه إطلاقًا.