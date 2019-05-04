الزمالك يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة النجم الساحلي بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم على الملعب الأولمبي بسوسة استعدادا لمباراة النجم الساحلي بالكونفدرالية.

ويحل الزمالك، مساء الأحد، ضيفا على النجم الساحلي في إياب الدور نصف النهائي للكونفدرالية الأفريقية.

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وعقد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق جلسة مع لاعبي الفريق، قبل انطلاق التدريب الأخير بتونس على الملعب الاولمبي بسوسة.

وشهد مران الزمالك، قيام جروس بتقسيم اللاعبين لمجموعتين، الأولى تحت إشراف بيير شورمان المدرب العام، والثانية تحت إشراف أمير عزمي، وأدت كل مجموعه تدريبات بدنية، وبعدها قامت كل مجموعه بلعب كرة طائرة، وسط أجواء من الحماس والاثارة بين اللاعبين.

وأدى لاعبو الزمالك تدريبات فنية خفيفة وحرص جروس على توجيه اللاعبين في التدريبات لتصحيح بعض الأخطاء.