محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:
استطاع النجم المصري ولاعب ليفربول محمد صلاح أن يسجل هدفًا في شباك نيوكاسل في المباراة التي تجرى حاليًا ضمن الأسبوع الـ37 من مسابقة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".
صلاح أحرز هدف ليفربول الثاني في الدقيقة 28 بعد عرضية متقنة من أرنولد لتصل الكرة لـ"مو" الذي يحولها للشباك بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.
هدف صلاح هو الثالث في شباك نيوكاسل منذ انتقاله لليفربول في الصيف قبل الماضي قادمًا من صفوف روما الإيطالي.
ونجح صلاح في الوصول لهدفه الـ22 في الدوري الإنجليزي خلال هذا الموسم، ليبتعد بالصدارة عن الثنائي السنغالي سادو ماني لاعب ليفربول والأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي حيث سجل الثنائي 20 هدفًا.
جدير بالذكر أن ليفربول يحتل المركز الثاني برصيد 91 نقطة بفارق نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي والذي سيواجه ليستر سيتي يوم الإثنين المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. الهدف الـ22.. صلاح يسجل أمام نيوكاسل ويبتعد بصدارة الهدافين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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