كرة سلة.. شيكابالا يحضر تتويج الزمالك بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
تواجد محمود عبد الرازق، شيكابالا، لاعب الزمالك السابق، خلال احتفالية الفريق الأبيض، بالفوز بدوري كرة السلة على حساب الجزيرة.
وظهر شيكابالا لمؤازرة الفريق في مدرجات صالة الشباب والرياضة بأكتوبر، التي احتضنت مباراة الزمالك والجزيرة بنهائي دوري السلة.
ونجح فريق الزمالك لكرة السلة في استعادة لقب الدوري الغائب عن خزائن القلعة البيضاء منذ 2007، بعد تغلبه على الجزيرة بنتيجة 87-66 في المواجهة التي أقيمت بينهما على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر اليوم السبت.
وتغلب الزمالك على منافسه الجزيرة في نهائي دوري السوبر بنتيجة 3-2 في عدد المواجهات بينهما، بعد إقامة النهائي بنظام المواجهات المباشرة ( Best of 5).
وكان الزمالك قد حسم أول مباراتين لصالحه بنتيجة 87-85، والثانية بنتيجة بنتيجة 88-84.
بينما فاز الجزيرة بالمواجهتين الثالثة والرابعة بنتيجة 92-80، 76-65، لتصبح النتيجة 2-2 في المواجهات بينهما.
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