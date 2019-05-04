كرة سلة.. الزمالك بطلاً للدوري بعد غياب 12 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:

نجح فريق الزمالك لكرة السلة في إستعادة لقب الدوري الغائب عن خزائن القلعة البيضاء منذ 2007، بعد تغلبه على الجزيرة بنتيجة 87-66 في المواجهة التي أقيمت بينهما على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

وكان الزمالك قد حسم أول مباراتين لصالحه بنتيجة 87-85، والثانية بنتيجة بنتيجة 88-84.

بينما فاز الجزيرة بالمواجهتين الثالثة والرابعة بنتيجة 92-80، 76-65، لتصبح النتيجة 2-2 في المواجهات بينهما.

ملخص المباراة

بداية هادئة في أحداث الفترة الأولى وسيطرة زملكاوية منذ بداية حتى وصلت النتيجة 16-7 عند الدقيقة 5 من أحداث الفترة الأولى

وقبل نهاية الفترة الأولى بثلاث دقائق واصل الزمالك تقدمه ليوسع الفارق إلى 11 نقطة عند النتيجة 21-10.

وقبل النهاية بدقيقة و30 ثانية، أصبحت النتيجة 25-17، ليرد الزمالك بأربع نقاط متتالية لتصبح النتيجة 29-17.

لتنتهي الفترة الأولى بتقدم الزمالك بتقدم 29-17.

Advertisements

وشهدت أول ثلاث دقائق من الفترة الثانية تسجيل الزمالك لثلاث نقاط، بينما سجل الجزيرة 6 نقاط، لتصبح النتيجة 32-23 للفريق الأبيض.

وعاد الجزيرة وقلل لاعبوه الفارق إلى 9 نقاط، لتصبح النتيجة 42-33 قبل نهاية الفترة الثانية بثلاث دقائق.

وحافظ الزمالك على تقدمه لينهي الفترة الثانية بنتيجة 52-42.

ووسع الزمالك الفارق مرة أخرى إلى 19 نقطة، لتصبح النتيجة 65-46.

وأنهى الزمالك الفترة الثالثة بفارق 21 نقطة عند النتيجة 75-54.

وشهدت أول ثلاث دقائق من الفترة الرابعة والأخيرة تسجيل الزمالك لنقطتين، بينما سجل الجزيرة ثلاث نقاط فقط، ويحافظ الفريق الأبيض على تفوقه بنتيجة 77-57.

وقبل نهاية الفترة الرابعة والأخيرة بـ4 دقائق و40 ثانية وسع الزمالك الفارق إلى 24 نقطة، ليتقدم رفاق ستوجلين وانس بنتيجة 83-59.

وحافظ الزمالك على تفوقه منذ بداية المباراة، لينتهي المواجهة الفاصلة بنتيجة 87-66.