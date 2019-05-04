جروس: هدفنا تحقيق الفوز في تونس.. وسنحاول استغلال مساحات النجم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

قال السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن فريقه جاء إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي بهدف تحقيق الفوز والتأهل لنهائي الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل الزمالك ضيفا على النجم الساحلي التونسي في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها على الملعب الأولمبي بسوسة.

وأضاف جروس في المؤتمر الصحفي للمباراة، أن مواجهة النجم لن تكون سهلة، والهدف سيكون هو تحقيق الفوز والتأهل للمباراة النهائية للبطولة الأفريقية، مضيفا أن هناك حالة من التركيز لدى الجميع.

Advertisements

وتابع:" أثق في جميع اللاعبين في الزمالك رغم الغيابات التي يعاني منها الفريق، وبقية اللاعبين قادرين على تعويض غياب زملائهم فرجاني ساسي وخالد بوطيب وحازم امام".

وأوضح، أن صعوبة مواجهة النجم الساحلي ستزداد في ظل إقامة اللقاء وسط ملعب مكتظ بالجماهير، لافتا أنه سيحاول التعامل مع هذا الأمر، مشددا على ضرورة التركيز على استغلال المساحات لدى فريق النجم، والتعامل مع الكرات العرضية.

وانتقل جروس للحديث عن الفرنسي لومير مدرب النجم الساحلي، لافتا أن المدرب الفرنسي يملك الكثير من الخبرات والعديد من البطولات لذلك يجرب احترامه.

وأتم:" سعيد بقرار الزمالك بتخصيص طائرة خاصه للفريق، فقد ساهمت في راحة اللاعبين".