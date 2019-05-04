رسميا.. الأهلي يقرر منع "برزنتيشن" من دخول المباريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي قرارا رسميا بمنع شركة "برزنتيشن سبورت" من دخول مباريات الفريق في الدوري المصري الممتاز، بدءً من لقاء سموحة.

وعقد مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب اليوم السبت اجتماعا ناقش خلاله العديد من الملفات استكمالا لجلسة المجلس السابقة.

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وجاء عبر الموقع الرسمي للأهلي: "نظرًا لتأخر شركة بريزنتيشن في سداد قيمة الأقساط المستحقة للنادي مقابل عقد حقوق الرعاية والبث التليفزيوني، وعدم استجابة الشركة للخطابات التي سبق أن أرسلها النادي للشركة بشأن سداد تلك المستحقات والغرامات المرتبة عليها، فإن الأهلي مضطر لمنع الشركة من الدخول المباريات المملوكة للنادي في بطولة الدوري العام، بداية من مباراة الأهلي وسموحة، وذلك لحين سداد الشركة لجميع مستحقات النادي المتأخرة عن الفترة الماضية للحقوق الممنوحة للشركة".

ويستعد الأهلي حاليا لمواجهة النجوم غدًا الأحد في لقاء مؤجل من الأسبوع الـ29 للدوري المصري، قبل مواجهة سموحة في المباراة التالية يوم السبت المقبل.

يذكر أن شركة "برزنتيشن سبورتس" راعية كرة القدم المصرية حصلت في أكتوبر الماضي على حقوق رعاية الأهلي لمدة أربعة أعوام.