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كارديف سيتي ثالث الهابطين من بريميرليج

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

أكمل كارديف سيتي عقد ثلاثة أندية هبطت من الدوري الانجليزي في الموسم الحالي، بعد الخسارة بنتيجة 3-2 أمام كريستال بالاس في الجولة الـ37 من عمر البطولة، استاد كارديف سيتي.

وتوقف رصيد كارديف سيتي عند 31 نقطة في المركز الـ18 بفارق 4 نقاط عن برايتون صاحب المركز الـ17 بجدول الترتيب، وذلك قبل جولة واحدة من ختام المسابقة.

وتقدم ويلفرد زاها في النتيجة بالدقيقة 28 من عمر المباراة، قبل أن يتعادل كيلي في الدقيقة 31 عن طريق مارتن كيلي الذي سجل بالخطأ في مرمى فريقه.

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وعاد ميتشي باتشوايي ليتقدم لصالح كريستال بالاس في الدقيقة 39، ثم زاد تاوسند من تقدم الفريق بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 70 بمجهود فردي وتسديد ارتطمت بالقائمين قبل الدخول للشباك.

ومنح بوبي ريد الأمل لكارديف سيتي في الدقيقة 90 من عمر المباراة بتسجيل هدف رائع من تسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء أتت بجوار القائم الأيمن، لكنه لم يكن كافيًا من أجل البقاء.

وسبق كارديف إلى الدرجة الأدنى كل من فولهام، وهدرسفيلد.

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