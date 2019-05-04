الاتحاد السعودي لكرة القدم يقرر إقالة رئيس لجنة الحكام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم السبت، إعفاء خليل جلال، رئيس لجنة الحكام، من منصبه، بعد الإدلاء بتصريحات عقب مباراة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأكد الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على "تويتر":" أن قرار إعفاء جلال من منصبه، جاء بسبب التصريحات الإعلامية التي أدلى بها عقب لقاء كأس خادم الحرمين الشريفين والتي جمعت كل من الاتحاد والتعاون.

وأوضح البيان، أن جلال خالف النظام المتبع داخل لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ليخرج ليصرح لوسائل الإعلام بالإضافة لنقل معلومات غير دقيقة.

ويتفاوض حاليا الاتحاد السعودي لكرة القدم، مع خبير دولي ليتولى مهمة رئاسة لجنة الحكام على خلفية إقالة خليل جلال من منصبه، وسيتم الإعلان عن الاسم الجديد خلال أيام.