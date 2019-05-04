بالفيديو..إصابة خطيرة لصلاح

غادر اللاعب المصري محمد صلاح أثناء مواجهة نيوكاسل على نقالة بسبب إصابة قوية تعرض لها في الدقيقة 72 من عمر اللقاء، وشارك البلجيكي الشاب أرويجي بديلا للاعب المصري المصاب. إليكم الفيديو:

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