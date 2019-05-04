استطاع النجم المصري محمد صلاح أن يسجل الهدف الثاني لفريقه ليفربول، في الدقيقة 28 من زمن الشوط الأول، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء. وأصبح صلاح الهداف الحالي للدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفاّ إليكم الفيديو:

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو ..هدف رائع لصلاح في مرمى نيوكاسل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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