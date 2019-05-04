غيابات في قائمة ريال مدريد.. وعودة النجم فينيسيوس

استبعد المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، اليوم السبت، الجناح الويلزي غاريث بيل من قائمة الفريق لمواجهة فياريال غداً الأحد على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن الجولة 36 من الدوري الإسباني، بينما عاد البرازيلي الواعد فينيسيوس جونيور بعد غياب بسبب الإصابة. ولم يكن غياب بيل هو الوحيد البارز عن قائمة “الميرينغي”، بل إن الكرواتي لوكا مودريتش ولاعب الوسط الشاب داني ثيبايوس سيغيبان أيضا عن اللقاء لأسباب فنية. في المقابل، استعاد زيدان خدمات البرازيلي الواعد فينيسيوس جونيور العائد بعد غياب طويل للإصابة منذ ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال أمام أياكس الهولندي في 5 مارس (آذار) الماضي. قائمة غيابات الفريق الملكي ستضم أيضا الثلاثي المصاب كريم بنزيمه وسرخيو راموس وألفارو أودريوزولا. وجاءت القائمة الكاملة على النحو التالي: كيلور نافاس وتيبو كورتوا ولوكا زيدان وداني كارباخال وخيسوس فاييخو وناتشو فرنانديز ومارسيلو وسرخيو ريجيلون وتوني كروس وكاسيميرو وفيدي فالفيردي وماركوس يورنتي وماركو أسينسيو وبرايهم دياز وإيسكو الاركون وماريانو دياز ولوكاس فاسكيز وفينيسيوس جونيور.

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