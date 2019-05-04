رونالدو يكشف موقفه من الاعتزال في برشلونة

اعترف البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، أنه لا يرى برشلونة مكانا للعيش بعد اعتزاله كرة القدم.

ورد رونالدو خلال مقابلة مع صحيفة “إل باييس” الإسبانية عند سؤاله عما إذا كانت قد راودته فكرة الاعتزال في برشلونة، قائلا: “لا، هذه المدينة ليست لي. لقد زرت برشلونة مرة أو مرتين، وتولد لدي انطباع بأنني لا أروق لسكان المدينة، لكن هذا طبيعي، لأننا كنا منافسين”، في إشارة إلى المنافسة الشرسة بين نادي برشلونة وريال مدريد، خلال الفترة التي كان فيها رونالدو لاعبا في صفوف الريال.

وأكد صاحب الـ34 عاما خلال المقابلة، أنه يحب الشعب الإسباني كثيرا، بعد أن قضى فترة طويلة في هذا البلد، خلال دفاعه عن ألوان فريق ريال مدريد.

وقال عن جماهير الريال: “أعلم أن الناس يحبونني، وهم يعلمون أنني قدمت الكثير للنادي.. يقولون لي في الشارع: كريس، تعال إلى المنزل، هذا المنزل هو بيتك.. أحب أن أسمع ذلك”.

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وتحدث النجم البرتغالي أيضا، عن إمكانية اتجاهه للتدريب بعد اعتزاله كرة القدم، وقال: “لا أستبعد ذلك”.

وقضى رونالدو 9 مواسم ناجحة في ريال مدريد (من 2009 حتى 2018)، وقاد الفريق الملكي خلال هذه الفترة للتتويج بمجموعة من الألقاب المحلية والقارية، ويعد “الدون” الهداف التاريخي للـ”الميرينغي”.

تجدر الإشارة إلى أن رونالدو خاض 40 مباراة في موسمه الأول مع نادي يوفنتوس، وسجل له 27 هدفا حتى الآن.