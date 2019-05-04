الدوري الإسباني: إسبانيول يضرب أتلتيكو مدريد بالثلاثة

سقط فريق أتلتيكو مدريد في فخ الخسارة أمام مضيفه إسبانيول 0-3 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في الجولة 36 من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي شهدت أيضاً فوز ليفانتي على رايو فاليكانو 4-1.

وسجل هدفي إسبانيول دييغو غودين بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وبورخا إيغليسياس (هدفين) الأول في الدقيقة 52 والثاني في الدقيقة 89 من ركلة جزاء.

وتوقف رصيد أتلتيكو مدريد عند 74 نقطة في المركز الثاني، علماً بأنه ضمن المشاركة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، فيما رفع إسبانيول رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثامن.

يذكر أن هذه الخسارة هي السادسة لأتلتيكو في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 22 مباراة والتعادل في ثماني، فيما يعد هذا الفوز هو الثاني عشر لإسبانيول في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في 13 مباراة والتعادل في 11.