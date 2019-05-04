اونلاين | شاهد الشوط الاول مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد الشوط الاول مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الثنائي يورجن كلوب ورافائيل بينيتيز المديران الفنيان لليفربول ونيوكاسل يونايتد، تشكيلتي فريقيهما للمواجهة التي ستجمعهما مساء اليوم، السبت، على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن مباريات الجولة 37 للدوري الإنجليزي.

ودفع كلوب بالمهاجم الإنجليزي دانييل ستوريدج، على حساب البرازيلي روبرتو فيرمينو المصاب، الذي خرج من القائمة.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

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أليسون، روبرتسون، فان ديك، لوفرين، ألكسندر أرنولد، فابينيو، فينالدوم، هيندرسون، ماني، ستوريدج، صلاح

أما تشكيل نيوكاسل فجاء كالآتي:

دوبرفكا، مانكيو، شار، لاسيليس، دوميت، ريتشي، هايدن، سونج يونج كي، أتسو، بيريز، روندون.