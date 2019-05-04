كيف تغلب الوداد على قاهر الأهلي في إفريقيا؟

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تغلب على الساعة البيولوجية التي كانت سببًا في خروج الأهلي، والخسارة بنتيجة كارثية أمام صن داونز الجنوب إفريقي، وتأهل إلى المباراة النهائية ليواجه الترجي التونسي

بعد مباراة مليئة بالإثارة والفرص المهدرة، تأهل فريق الوداد الرياضي المغربي إلى نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل السلبي، مع نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، ضمن إياب نصف نهائي المسابقة القارية، مستفيدًا من فوزه في مواجهة الذهاب بهدفين لهدف، ليتأهل وداد الأمة إلى النهائي للمرة الثانية خلال آخر 3 سنوات، ويضرب موعدًا مع الترجي التونسي الذي تأهل على حساب مازيمبي الكونغولي، في نهائي عربي للمرة الثالثة على التوالي.

الوداد سيخوض مواجهة ذهاب نهائي البطولة الإفريقية، يوم الرابع والعشرين من شهر مايو الجاري، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله بالمغرب، قبل أن يخوض لقاء العودة على الملعب الأولمبي برادس، في الحادي والثلاثين من الشهر ذاته. الفريق المغربي، يطمح لمعادلة رقم الترجي صاحب الثلاث بطولات والذي يأمل

الوداد سيخوض مواجهة ذهاب نهائي البطولة الإفريقية، يوم الرابع والعشرين من شهر مايو الجاري، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله بالمغرب، قبل أن يخوض لقاء العودة على الملعب الأولمبي برادس، في الحادي والثلاثين من الشهر ذاته. الفريق المغربي، يطمح لمعادلة رقم الترجي صاحب الثلاث بطولات والذي يأمل في زيادة رصيده والحفاظ على لقب الموسم الماضي، عندما يلتقي الفريقان في المواجهة النهائية. إقصاء قاهر الأهلي نجح فريق الوداد في الإطاحة بصن داونز الجنوب إفريقي، المرشح الأقوى للفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد العروض التي يقدمها في المسابقة، وكان آخرها إقصاء الأهلي من ربع نهائي البطولة القارية، بعدما اكتسحه في جنوب إفريقيا بخماسية نظيفة، محققًا الهزيمة الإفريقية الأكبر في تاريخ القلعة الحمراء. واستطاع الفريق المغربي، أن يحافظ على الفوز الذي حققه في لقاء الذهاب، الذي أقيم على أرضه ووسط جماهيره، مطلع الأسبوع الماضي، ولم يتلقَّ أي هدف خلال مواجهة الإياب التي أقيمت اليوم السبت. Advertisements التغلب على الساعة البيولوجية استطاع فريق الوداد التغلب على فرق الساعة البيولوجية، التي كانت سبب خسارة الأهلي بخماسية نظيفة، أمام صن داونز في المباراة التي أقيمت في جنوب إفريقيا، حسبما ذكر عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالقلعة الحمراء، خلال حديثه عبر برنامج ملك وكتابة، الذي يذاع على قناة النادي، مؤكدًا أن الساعة البيولوجية تسببت في الخماسية حيث خاض الفريق مباراتين ليلا وصن داونز عصرًا. القيعي تجاهل فكرة أنه لا يوجد فارق توقيت بين مصر وجنوب إفريقيا، كما أن تغير ترتيب المباريات بين الليل والنهار لا يمكن أن يؤدي لتلك الخسارة الكارثية وقد أثارت مبررات القيعي سخرية الجماهير لاسيما أن مبرر الساعة البيولوجية ليس له أساس من الصحة. مدرب جيد

يمتلك فريق الوداد، مدربًا مميزًا وهو التونسي فوزي البنزرتي، الذي لديه خبرة كبيرة في الكرة الإفريقية، حيث سبق أن تولى قيادة نسور قرطاج عامي 1994 و2010، 2017، وصعد معهم إلى كأس العالم، لكنه أقيل بعد الفوز في ثلاثة مباريات متتالية، كما قاد أندية النجم الساحلي والإفريقي والترجي والصفاقسي ودرب منتخب ليبيا في 2007. وحقق البنزرتي لقب الدوري التونسي 9 مرات كمدرب، كما توج بدوري أبطال إفريقيا مع الترجي عام 1994، وحصل على الميدالية الفضية رفقة الرجاء في كأس العالم للأندية عام 2013. وشاهد الجميع بصمته، من خلال الربط الذي حدث خلال المباراة، بين خطي الوسط والدفاع، وهو ما ساهم في عدم تلقيه أي هدف، على الرغم من افتقاد بعض العناصر الأساسية، عن الفريق. دعم الإدارة وقف مجلس إدارة نادى الوداد، برئاسة سعيد الناصيري، وراء الفريق منذ البداية، من أجل تتويج البطولة الإفريقية، وقام بتوفير جميع الخدمات، من أجل حسم البطولة القارية والتأهل لبطولة كأس العالم للأندية. كما يمتلك الفريق مجموعة من اللاعبين المميزين، القادرين على تحقيق الفوز خلال كل مباراة يخوضها الترجي، ورغم غياب 4 لاعبين أساسيين، وهم القائد إبراهيم النقاش ومحمد نهيري بسبب، ومحمد أوناجم وأمين تيجزوي للإصابة، إلا أن الفريق نجح في التأهل إلى نهائي البطولة الإفريقية.

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