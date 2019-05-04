5 أساطير مصرية فشلوا في التتويج بكأس أمم إفريقيا

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تحتضن مصر النسخة رقم 32 من كأس الأمم الإفريقية بين يومي 21 يونيو و19 يوليو المقبلين، وبتلك المناسبة نسلط الضوء على الأساطير الذين فشلوا في التتويج بلقب الكان

مر على تاريخ كأس الأمم الإفريقية منذ نسختها الأولى التي أقيمت في السودان عام 1957، الكثير من الأساطير الذي حفروا أسماءهم بحروف من ذهب في سجلات البطولة من خلال التتويج بلقبها، وهناك الكثير من الأساطير الذين صنعوا مجدًا لا يمكن نسيانه، إلا أن لقب الأميرة السمراء استعصى عليهم، من بينهم الهداف التاريخي لمصر في كأس الأمم الإفريقية بـ13 هدفًا، كما أنه توج بلقب هداف كأس الأمم في نسخة 1963، ونستعرض في السطور التالية أبرز الأساطير الذين فشلوا في التتويج بلقب الكان الإفريقي كالآتي:

حسن شحاتة يحمل المدرب السابق للمنتخب الوطني حسن شحاتة الرقم القياسي كأكثر مدرب تتويجًا بلقب كأس أمم إفريقيا 3 مرات، إلا أنه فشل في التتويج بها كلاعب، وكانت أفضل نتائجه هي الوصول إلى نصف النهائي في نسخة 1974 التي احتضنتها مصر. حسن الشاذلي لم يتمكن الأسطورة حسن الشاذلي، نجم الترسانة والمنتخب الوطني

حسن شحاتةيحمل المدرب السابق للمنتخب الوطني حسن شحاتة الرقم القياسي كأكثر مدرب تتويجًا بلقب كأس أمم إفريقيا 3 مرات، إلا أنه فشل في التتويج بها كلاعب، وكانت أفضل نتائجه هي الوصول إلى نصف النهائي في نسخة 1974 التي احتضنتها مصر.حسن الشاذلي

يحمل المدرب السابق للمنتخب الوطني حسن شحاتة الرقم القياسي كأكثر مدرب تتويجًا بلقب كأس أمم إفريقيا 3 مرات، إلا أنه فشل في التتويج بها كلاعب، وكانت أفضل نتائجه هي الوصول إلى نصف النهائي في نسخة 1974 التي احتضنتها مصر. لم يتمكن الأسطورة حسن الشاذلي، نجم الترسانة والمنتخب الوطني السابق، من التتويج باللقب القاري، على الرغم من أنه الهداف التاريخي لمصر في كأس الأمم الإفريقية بـ13 هدفًا، كما أنه توج بلقب هداف كأس الأمم في نسخة 1963. الشاذلي حقق العديد من الأرقام المميزة من بينها أفضل هداف في تاريخ الدوري الممتاز بـ176 هدفًا، واللاعب الوحيد الذي اقتنص لقب هداف الدوري في أربعة مواسم، واللاعب الوحيد الذي نال لقب هداف الدوري ثلاث مرات متتالية، وهو اللاعب الوحيد الذي سجل 34 هدفًا في موسم واحد بالدوري، علاوة على أنه قاد ناديه للتتويج بلقب الدوري الوحيد موسم 1963. Advertisements فاروق جعفر فاروق جعفر أحد أهم العلامات في تاريخ الزمالك، هو ملك النص فاروق جعفر، والتي عرفته الجماهير في مباراة القمة التي لم تكتمل عام 1972 وكانت النتيجة 2/1 للزمالك وكان الحكم قد احتسب ضربة جزاء سجل منها جعفر هدفًا في مرمى مروان كنفانى ولم تكتمل المباراة. فاروق جعفر انضم لصفوف الفراعنة رسميا عام 1970، وكانت المباراة أمام يوغوسلافيا، واتجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية للاحتراف بدورى أمريكا الشمالية NASL، وتوج مع الزمالك بالعديد من البطولات على رأسها الدوري والكأس وبطولة إفريقيا في نسختي 1984- 1986، إلا أنه لم يتوج بكأس الأمم من قبل. علي أبو جريشةعلي أبو جريشة لاعب الإسماعيلي والمنتخب الوطني في حقبة السبعينيات، شارك مع الفراعنة في بطولات عديدة لكأس الأمم الإفريقية، وهو أحد كبار هدافي مصر في بطولات كأس الأمم الإفريقية برصيد سبعة أهداف سجلها عامي 1970- 1974، وعلى الرغم من أنه نال هداف علي أبو جريشةعلي أبو جريشة لاعب الإسماعيلي والمنتخب الوطني في حقبة السبعينيات، شارك مع الفراعنة في بطولات عديدة لكأس الأمم الإفريقية، وهو أحد كبار هدافي مصر في بطولات كأس الأمم الإفريقية برصيد سبعة أهداف سجلها عامي 1970- 1974، وعلى الرغم من أنه نال هداف الدوري المصري 1966/ 67، وهداف دوري أبطال إفريقيا 1969، وتوج بلقب الدوري المصري موسم 1966/ 67 ودوري أبطال إفريقيا 1969 مع الدراويش إلا أنه لم يتوج بكأس الأمم من قبل.مصطفى يونس يُعد مصطفى يونس أحد أفضل المدافعين في الملاعب المصرية والإفريقية حتى أطلق عليه النقاد لقب بيكنباور الكرة المصرية، وبدأ مشواره الكروي من خلال الانضمام إلى صفوف الناشئين بالنادي الأهلي عام 1969، ثم لعب أول مباراة رسمية له مع الفريق الأول بالنادي موسم 72/ 1973 أمام الأوليمبي، وكان للمدرب المجرى هيديكوتى دور كبير في صقل موهبته الرياضية. امتد مشوار بيكنباور الكرة المصرية مع النادي الأهلي إلى ما يقرب من 12 عامًا استطاع خلالها المساهمة في حصول الفريق على 11 بطولة، منها 7 بطولات دوري مواسم (1974/ 1975 وحتى 1981/ 1982)، وكأس مصر ثلاث مرات أعوام (1978 – 1981- 1983)، بالإضافة إلى بطولة إفريقيا للأندية 1982، وبالرغم من كل ذلك لم يتمكن من التتويج بكأس الأمم. شاهد أيضًا.. «بوما» «وش السعد» على الفراعنة في أمم إفريقيا

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