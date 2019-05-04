تمرد وغضب بين لاعبي الأهلي بسبب العقوبات المالية

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مازالت توابع الخروج المهين للأهلي من بطولة دوري أبطال إفريقيا تلقي بظلالها داخل جدران القلعة الحمراء، خاصة بعد العقوبات التي فرضها محمود الخطيب رئيس النادي على اللاعبين

حالة من الغضب الشديد انتابت أكثر من لاعب في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بسبب الغرامات المالية التي تم توقيعها عليهم عقب الهزيمة المذلة التي تعرض لها الفريق أمام فريق صن داونز الجنوب إفريقي في لقاء ذهاب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا التي انتهت بفوز الأخير بخماسية نظيفة، وفشل لاعبو الأهلي في تعويض الهزيمة التاريخية في لقاء الإياب، وفازوا بهدف دون رد ليخرج الفريق من دور الثمانية بعد تلقيه أكبر خسارة في تاريخ النادي والأندية المصرية التي شاركت في بطولات إفريقيا.

إدارة الكرة بالأهلي استقرت على تغريم كل لاعب 10 في المائة من قيمة تعاقده مع النادي، أي أن اللاعب الذي يتقاضى 5 ملايين جنيه سيتم تغريمه 500 ألف جنيه، وتختلف قيمة الغرامة وفقًا لقيمة تعاقد كل لاعب سواء كان محليًّا أم أجنبيًّا. اللاعبون الغاضبون تخطى عددهم 10 لاعبين، لكن أكثرهم رفضًا للعقوبة الثلاثي رمضان

إدارة الكرة بالأهلي استقرت على تغريم كل لاعب 10 في المائة من قيمة تعاقده مع النادي، أي أن اللاعب الذي يتقاضى 5 ملايين جنيه سيتم تغريمه 500 ألف جنيه، وتختلف قيمة الغرامة وفقًا لقيمة تعاقد كل لاعب سواء كان محليًّا أم أجنبيًّا.

اللاعبون الغاضبون تخطى عددهم 10 لاعبين، لكن أكثرهم رفضًا للعقوبة الثلاثي رمضان صبحي ووليد سليمان والأنجولي جيرالدو داكوستا الذي لم يكن مقيدًا في القائمة الإفريقية للأهلي.

تمرد صبحي

رمضان صبحي كان أكثر لاعبي الأهلي غضبًا، ووصل به الأمر إلى رفض المشاركة في لقاء بيراميدز بعدما اشتكى من شعوره بآلام في العضلة الأمامية ليغيب اللاعب عن اللقاء، ويتردد بعدها على لسان وكيل أعماله أنه بدأ يستعد للسفر إلى ألمانيا من أجل العلاج هناك.

ثم فوجئ الجميع بعدها برفض الأهلي سفر رمضان إلى ألمانيا ومشاركة اللاعب في المباراة التالية بعد جلوسه على دكة البدلاء في بداية المباراة؛ ما آثار علامات استفهام عديدة حول الإصابة التي أبعدته عن اللقاء، ثم عاد وشارك في المباراة التالية أمام المصري.

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رمضان صبحي يرى أنه لم يقصر مع الفريق منذ انضمامه إلى صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، ومن غير المنطقي أن يتم تغريمه مثل باقي لاعبي الفريق الذين من الممكن أن يكون بعضهم سبب الخروج من البطولة الإفريقية.

صدمة جيرالدو

لم يخطر ببال الأنجولي جيرالدو داكوستا أن يتم تغريمه ماليًّا على مباراة لم يشارك فيها، ومن ثم توجه إلى الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق واشتكى له من توقيع غرامة ضده إلا أن الأخير أكد له أنه غير مسؤول عن العقوبات الإدارية، وأنها قرارات خاصة برئيس النادي ومدير الكرة.

وأمام عدم حل مشكلة اللاعب توجه إلى أكثر من مسؤول من بينهم عدلي القيعي مستشار إدارة التعاقدات بالنادي، والذي وعده بحل هذه الأزمة حال تألقه في المرحلة المقبلة خاصة أن أسباب اعتراض اللاعب منطقية.

غضب وليد

لم يكن وليد سليمان أقل غضبًا من رمضان صبحي، لكن اللاعب استطاع أن يوصل مشاعره إلى مدير الكرة بالفريق، خاصة أنه كان مصابًا طوال الفترة الماضية، ولم يشارك في لقاء الأهلي مع صن داونز، ومن غير الطبيعي أن يجد نفسه معاقبًا أسوة بباقي اللاعبين الذين شاركوا في المباراتين، في وقت كان اللاعب متغيبًا عن المباريات لظروف إصابته في الركبة.

وليد حصل هو الآخر على وعد بحل المشكلة في حالة نجاحه في قيادة الفريق للفوز بدرع الدوري بعدما اقترب الفريق من المنافسة، وبات يحتل صدارة ترتيب جدول الدوري مناصفة مع بيراميدز وإن كان الأخير لعب مباراتين أكثر من الأهلي.

معلول وأزارو وأجايي

الثلاثي الأجنبي فوجئ بالعقوبة الموقعة ضد كل لاعب منهم، وأبدوا استياءهم الشديد، خاصة أنهم لم يقصروا في المباريات من وجهة نظرهم، ويكفي أن معلول أحد نجوم الفريق هذا الموسم إن لم يكن أفضلهم على الإطلاق وأكثرهم ثباتًا في المستوى، بينما لم يقصر النيجيري جونيور أجايي منذ عودته من إصابته الطويلة في الركبة، ويلعب بشكل أساسي مع الفريق وهو نفس حال وليد أزارو المهاجم المغربي وهداف الفريق.

الثلاثي في النهاية امتثل لقرارات إدارة الكرة، ولم يتقدم بأي شكاوى لمدير الكرة أسوة بما حدث مع أكثر من لاعب آخر مثل أحمد فتحي وشريف إكرامي اللذين أبديا اعتراضهما؛ لأنهما لم يلعبا منذ فترة طويلة باستثناء فتحي الذي لعب مباراتي صن داونز بعد فترة غياب طويلة لظروف الإصابة.

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