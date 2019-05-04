انت الان تتابع هل يعادل الترجي رقم مازيمبي في آخر 10 سنوات؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

استطاع الترجي التونسي والوداد المغربي أن يتأهلا إلى نهائي بطولة دوري الأبطال في النسخة الحالية؛ ليتصارع الفريقان على حسم اللقب وزيادة رصيدهم من البطولات الإفريقية

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما تعادل سلبيًّّا مع نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم السبت في بريتوريا. التعادل السلبي بين الفريقين منح فريق الوداد المغربي بطاقة التأهل للمباراة النهائية بسبب فوزه في مباراة الذهاب بالمملكة المغربية العربية بنتيجة 2- 1. وحقق فريق الوداد المغربى فوزًا على ملعبه بهدفين لهدف على ماميلودى صن داونز الجنوب إفريقى، في ذهاب الدور قبل النهائى لبطولة دورى الأبطال الإفريقى لكرة القدم، في اللقاء الذي استضافه المجمع الرياضى.

في مباراة أخرى تحدد الطرف الآخر من طرفي نهائي دوري الأبطال بعدما أنهى الترجي مباراته أمام فريق تي بي مازيمبي الكونولي بالتعادل السلبي؛ ليحافظ على تقدمه بنتيجة مباراة الذهاب التي انتهت بهدف نظيف لصالح الفريق التونسي، ليصبح رسميًّا الترجي هو الطرف الثاني للنهائي. تأهل فريق الترجي التونسي لنهائي دوري

في مباراة أخرى تحدد الطرف الآخر من طرفي نهائي دوري الأبطال بعدما أنهى الترجي مباراته أمام فريق تي بي مازيمبي الكونولي بالتعادل السلبي؛ ليحافظ على تقدمه بنتيجة مباراة الذهاب التي انتهت بهدف نظيف لصالح الفريق التونسي، ليصبح رسميًّا الترجي هو الطرف الثاني للنهائي.

تأهل فريق الترجي التونسي لنهائي دوري الأبطال هو الثاني له على التوالي؛ لأنه حامل اللقب النسخة الماضية على حساب الأهلي.

وننشر لكم في التقرير التالي أكثر الأندية التي حققت البطولة خلال آخر 10 سنوات بدءًا من عام 2009:

2009 و2010

في ذلك العام توج مازيمبي الكونغولي ببطولة دوري الأبطال بعدما تأهل للمباراة النهائية على حساب فريق الهلال السوداني الذي تغلب عليه بنتيجة 5-4 بمجموع المباراتين ليصطدم بفريق هارتلاند النيجيري في المباراة النهائية، ويتخطاه بالهدف الاعتباري بعد أن تعادل الفريقان بنتيجة 2- 2.

لم يكتفِ مازيمبي بهذا الإنجاز؛ بل عاد مرة أخرى في عام 2010 للتتويج للمرة الثانية على التوالي على حساب الترجي في مجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا 5-1.

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2011

توج فريق الترجي ببطولة دوري الأبطال في ذلك العام بعدما وصل للمباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي مواجهًا الوداد؛ حيث تغلب عليه بهدف نظيف بمجموع المباراتين، ويصبح متوجًا على عرشها للمرة الثانية في تاريخه والأولى خلال العقد الأخير.

2012

واصل الترجي تألقه في الوصول للمباراة النهائية للمرة الثالثة على التوالي، لكن من سوء حظه أنه اصطدم بالمارد الأحمر الذي خطف منه اللقب بعدما تغلب عليه بنتيجة 3- 2 في المباراتين، وكانت هذه هي المرة السابعة التي يتوج فيها المارد الأحمر باللقب في تاريخه.

2013

واصل الأهلي صحوته الإفريقية بعدما توج بالبطولة على حساب فريق أورلاندو بيراتس بنتيجة 3- 1 لمجموع المباراتين، ليصبح بطلا للمرة الثانية على التوالي في آخر عشر سنوات، وكانت هذه هي المرة الثامنة التي يحصد فيها المارد الأحمر اللقب في تاريخه.

2014

شهد بطلا مختلفًا عن كل من مازيمبي والترجي والأهلي، بعدما فاجأ وفاق سطيف الجميع وتأهل للمباراة النهائية ليواجه فريق فيتا كلوب ويتوج بالبطولة بنتيجة 3- 3 في مجموع المباراتين، واحتساب الهدف خارج الديار بهدفين، والذي جاء لصالح الفريق الجزائري؛ حيث كان قد تمكن من إحراز هدفين في مرمى فيتا كلوب بالكونغو.

2015

توج مازمبي باللقب هذا العام، لكن هذه المرة على حساب أحد الفرق الجزائرية وهو اتحاد العاصمة والذي تمكن من تخطيه في المباراتين النهائيتين بنتيجة 4-1 ذهابًا وإيابًا ليصبح الفريق الوحيد حتى الآن الذي حقق البطولة 3 مرات خلال العقد الأخير.

2016

توج فريق صن داونز باللقب على حساب الزمالك الذي تأهل للنهائي الإفريقي بعد غياب دام 14 عامًا ليفشل في التتويج بالبطولة التي خطفها صن داونز للمرة الأولى خلال العقد الأخير.

2017

توج الوداد بالبطولة على حساب الأهلي بمجموع المباراتين 2-1 ليصبح بطلا جديدًا للبطولة في آخر 10 سنوات.

2018

وصل الأهلي للمباراة النهائية ليصطدم بالترجي؛ حيث فاز الفريق التونسي باللقب للمرة الثانية له خلال العشر سنوات الماضية، وهي المرة الثالثة له في تاريخه.

2019

تنتظر الجماهير بطل هذه النسخة وهل سيتمكن الترجي من حصد اللقب للمرة الرابعة في تاريخه والثالثة له في آخر 10 سنوات، وإذا حدث ذلك فإنه سيعادل رقم مازمبي في آخر 10 سنوات؛ لأنه الفريق الوحيد الذي تمكن من الفوز باللقب 3 مرات في العقد الأخير، بينما فوز الوداد سيمنحه اللقب للمرة الثالثة في تاريخه والثانية في آخر 10 سنوات.