انت الان تتابع الترجي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب مازيمبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:كريم مليم ٠٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
الترجي الرياضي التونسي
فرض التعادل السلبي نفسه على ملعب مازيمبي في مدينة لوبومباشي بالكونغو الديمقراطية، والذي احتضن لقاء نادي مازيمبي الكونغولي أمام نظيره الترجي الرياضي التونسي، والتي أدارها تحكيميًا الحكم الدولي الجنوب إفريقي فيكتور جوميز صاحب الـ37 عامًا، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لعام 2019، ليصعد الترجي بقيادة مديره الفني معين الشعباني، إلى نهائي البطولة للعام الثاني على التوالي، مستفيدًا بانتصاره بهدف نظيف أحرزه نجمه يوسف بلايلي في لقاء الذهاب بالملعب الأولمبي في رادس.
وللعام الثاني على التوالي سيخوض الترجي النهائي، بعد أن لعبه الموسم الماضي أمام الأهلي، واقتنص خلاله اللقب من المارد الأحمر، حيث خسر ذهابا في برج العرب (3- 1)، لكنه فاز (3- 0) في الملعب الأولمبي برادس. الترجي على مدار تاريخه توج بدوري أبطال إفريقيا ثلاث مرات أعوام (1994- 2011- 2018)، في المقابل خسر
الترجي على مدار تاريخه توج بدوري أبطال إفريقيا ثلاث مرات أعوام (1994- 2011- 2018)، في المقابل خسر اللقب بعد أن وصل للنهائي فى 4 مناسبات كانت أعوام (1999- 2000- 2010- 2012).
ومن المقرر أن يواجه الترجي نظيره الوداد الرياضي المغربي (الذي صعد بفضل فوزه في المغرب 2- 1 أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي ثم تعادل في جنوب إفريقا 0- 0)، في نهائي عربي خالص للعام الثالث على التوالي، وستكون مباراة الذهاب في المغرب يوم 24 مايو 2019، بينما ستقام مباراة العودة في تونس يوم 31 مايو 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر الترجي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب مازيمبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.