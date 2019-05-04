انت الان تتابع الترجي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب مازيمبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:كريم مليم ٠٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

الترجي الرياضي التونسي

فرض التعادل السلبي نفسه على ملعب مازيمبي في مدينة لوبومباشي بالكونغو الديمقراطية، والذي احتضن لقاء نادي مازيمبي الكونغولي أمام نظيره الترجي الرياضي التونسي، والتي أدارها تحكيميًا الحكم الدولي الجنوب إفريقي فيكتور جوميز صاحب الـ37 عامًا، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لعام 2019، ليصعد الترجي بقيادة مديره الفني معين الشعباني، إلى نهائي البطولة للعام الثاني على التوالي، مستفيدًا بانتصاره بهدف نظيف أحرزه نجمه يوسف بلايلي في لقاء الذهاب بالملعب الأولمبي في رادس.

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وللعام الثاني على التوالي سيخوض الترجي النهائي، بعد أن لعبه الموسم الماضي أمام الأهلي، واقتنص خلاله اللقب من المارد الأحمر، حيث خسر ذهابا في برج العرب (3- 1)، لكنه فاز (3- 0) في الملعب الأولمبي برادس. الترجي على مدار تاريخه توج بدوري أبطال إفريقيا ثلاث مرات أعوام (1994- 2011- 2018)، في المقابل خسر