انت الان تتابع الوداد المغربي يصطدم بالترجي في نهائي دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:محمد حسن صيام ٠٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٦ م
الوداد المغربي
تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما تعادل سلبيًّا مع نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم السبت في بريتوريا. التعادل السلبي بين الفريقين منح فريق الوداد المغربي بطاقة التأهل للمباراة النهائية بسبب فوزه في مباراة الذهاب بالمملكة المغربية العربية بنتيجة 2- 1. وحقق فريق الوداد المغربى فوزًا على ملعبه بهدفين لهدف على ماميلودى صن داونز الجنوب إفريقى، في ذهاب الدور قبل النهائى لبطولة دورى الأبطال الإفريقى لكرة القدم، في اللقاء الذي استضافه المجمع الرياضى.
وسجل الأهداف وقتها في الدقيقة 26 عن طريق صلاح الدين السعيدى، لكن تعادل صن داونز عن طريق انيللى نجونجا في الدقيقة 42. وبذلك يصطدم فريق الوداد المغربي بنظيره الترجي التونسي حامل اللقب الذي يدافع عن لقبه الذي توج به العام الماضي على حساب الأهلي، بينما يسعى الوداد إلى استعادة اللقب من جديد، حيث كان قد
وبذلك يصطدم فريق الوداد المغربي بنظيره الترجي التونسي حامل اللقب الذي يدافع عن لقبه الذي توج به العام الماضي على حساب الأهلي، بينما يسعى الوداد إلى استعادة اللقب من جديد، حيث كان قد توج بالبطولة في الموسم قبل الماضي على حساب الأهلي أيضًا.
النهائي المنتظر بين فريقي الوداد الرياضي المغربي والترجي التونسي هو النهائي العربي الثالث على التوالي، حيث كان نهائي عام 2017 بين الأهلي والوداد ونهائي 2018 كان بين الأهلي والترجي والآن نحن على موعد مباراة نارية ببين الترجي والوداد المغربي.
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