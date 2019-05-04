انت الان تتابع بايرن ميونيخ يهزم هانوفر ويقترب من حسم لقب الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٥٨ م

حقق فريق بايرن ميونيخ فوزًا كبيرًا على نظيره هانوفر 96، في اللقاء الذي جمع بينهما عصر اليوم السبت على ملعب أليانز أرينا ضمن منافسات الجولة الـ32 من منافسات الدوري الألماني، ليرتفع بذلك رصيد البايرن إلى 74 نقطة يتصدر بها جدول المسابقة، بنيما تجمد رصيد هانوفر عند 18 نقطة في المركز الأخير، تقدم البايرن في الدقيقة 27 عن طريق ليفاندوفسكي، وعزز جوريتسكا تقدم أصحاب الأرض بالهدف الثاني في الدقيقة 40، وتمكن جوناثان كريستيان من تقليص الفارق لفريق هانوفر من ركلة جزاء في الدقيقة 51، واستطاع ربيري أن يحرز ثالث أهداف البايرن في الدقيقة 84 من زمن المباراة.

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وفي إطار منافسات الجولة ذاتها، فاز فريق فولفسبورج على نورنبيرج بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما عصر اليوم على ملعب "فوكسفاجن أرينا"، أحرز هدفي اللقاء، فيليكس كلاوس ومارسيل تيسراند في الدقيقتين 38 و78، ليرتفع بذلك رصيد فلولفسبورج |إلى 52 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد نورنبيرج عند 19