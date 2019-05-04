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الان تتابع السفير المغربي يستقبل حمدالله وامرابط والان مع التفاصيل
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يستقبل مساء اليوم السبت على عشاء رسمي سفير المملكة المغربية الدكتور مصطفى المنصوري لدى المملكة العربية السعودية، لاعبي نادي النصر السعودي النجمين نورالدين امرابط وعبدالرزاق حمدالله.
نظير تواجدهم في الرياض وتألقهم الملحوظ مع فريق النصر السعودي مما عكس صورة رائعة لدى اللاعبين المغاربة والرغبة القوية للقدوم للدوري السعودي المواسم القادمة.
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