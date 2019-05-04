شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول: نيوكاسيل (1) – (2) ليفربول.. محمد صلاح يسجل الهدف الـ«22» ويواصل صدارة الهدافين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام الأن مباراة نيوكاسيل يونايتد وليفربول في اطار الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز. وشهد تشكيل ليفربول تواجد الدولي المصري محمد صلاح، في قيادة الهجوم، فيما استمر غياب البرازيلي فيرمنيو عن التشكيل الأساسي، وعاد الظهير الأيمن ارنولد. وجاء تشكيل ليفربول أمام نيوكاسل كالتالي: Advertisements حارس: أليسون بيكر. الدفاع: أندو روبيرتسون – فيرجيل فان دايك – ديجين لوفرين – نرينت أرنولد. الوسط: فابينيو – جورجينيو فينالدوم – جوردان هندرسون. الهجوم: محمد صلاح – دانيل ستوريدج – ساديو ماني.

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