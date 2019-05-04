شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقرر منع «بريزنتيشن» من دخول مبارياته في الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس ادارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، منع شركة «بريزنتيشن من دخول مباريات الفريق في بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

كان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب عقد، اليوم السبت، اجتماعا ناقش خلاله العديد من الملفات استكمالا لجلسة المجلس السابقة واتخذ القرارات التالية:

نظرًا لتأخر شركة بريزنتيشن في سداد قيمة الأقساط المستحقة للنادي مقابل عقد حقوق الرعاية والبث التليفزيوني، وعدم استجابة الشركة للخطابات التي سبق أن أرسلها النادي للشركة بشأن سداد تلك المستحقات والغرامات المترتبة عليها، فإن الأهلي مضطر لمنع الشركة من الدخول المباريات المملوكة للنادي في بطولة الدوري العام، بداية من مباراة الأهلي وسموحة والمقرر إقامتها بتاريخ ١١ـ ٥ـ ٢٠١٩، وذلك لحين سداد الشركة لجميع مستحقات النادي المتأخرة عن الفترة الماضية للحقوق الممنوحة للشركة.

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كما قرر المجلس إسقاط عضوية الأعضاء الذين لم يجددوا العضوية لمدة 3 سنوات، وذلك وفقًا للائحة النادي الجديدة.

واستعرض المجلس ما توصلت إليه اللجنة المسؤولة عن مصيف النادي الجديد في الساحل الشمالي، وقام بتشكيل لجنة برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس النادي؛ للبحث عن آلية إدارة المصيف وفقًا لمعايير وضوابط النادي، على أن يتم خلال 48 ساعة الكشف عن إجراءات حجز المصيف من خلال القرعة العلنية والأسعار الخاصة بالحجز مع منح الأولوية للأعضاء الذين لم يوفقوا في حجز مصيف النادي بمرسى مطروح.

كما وافق المجلس على إقامة دورة رمضانية لكرة القدم لأعضاء النادي في المراحل العمرية المختلفة، على أن يُعلن عن تفاصيل الدورة خلال الأيام القليلة القادمة.

واستمع المجلس إلى رؤية محمد الصبار، مستشار مجلس الإدارة لتكنولوجيا المعلومات، وحازم هاني، مستشار المجلس لقطاع الموارد البشرية، فيما يتعلق بتحديث هيكلة الأهلي تكنولوجيًا، وإكساب العاملين مهارات تتفق وتتسق مع تكنولوجيا العصر.