شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب النجم الساحلي: جاهزون لمواجهة الزمالك.. ولقاء الذهاب لم يحسم التأهل للنهائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الفرنسي روجيه لومير المدير الفني لفريق النجم الساحلي التونسي إن مواجهة الزمالك غدا ستكون حتما صعبة على الفريقين ونتيجة الذهاب لم تحسم بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية لكلا الفريقين.

ويستضيف غدا النجم الساحلي التونسي فريق الزمالك بالملعب الأوليمبي بسوسة في إياب نصف نهائي الكونفيدرالية.

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وأضاف لومير- خلال مؤتمر صحفي: «مباراة الذهاب أصبحت في طي النسيان.. ما يهمني الآن هو جاهزية فريقي لمباراة الغد رغم غياب عدة عناصر عن الفريق لأسباب مختلفة، لكن ثقتي كبيرة في العناصر البديلة لتقديم أداء جيد وتحقيق العبور إلى المباراة النهائية».

من جانبه، أكد المدافع زياد بوغطاس رغبة وعزيمة اللاعبين لتحقيق التأهل وتقديم مباراة محترمة، موجهًا رسالته إلى الجمهور للحضور بأعداد كبيرة وتشجيع الفريق لحسم التأهل للنهائي.

كان الزمالك قد فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم باستاد برج العرب بالإسكندرية بهدف نظيف أحرزه محمود عبدالمنعم «كهربا».