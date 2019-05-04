شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتحاد السعودي لكرة القدم»: إعفاء خليل جلال من منصبه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

قرر مجلس ادارة الاتحاد السعودي لكرة القدم اعفاء رئيس لجنة الحكام الرئيسية خليل جلال من منصبه على خلفية تصريحه الاعلامي في اعقاب المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين والتي جمعت فريقي التعاون والاتحاد لمخالفته نظام التصريحات الاعلامية وحديثه لوسائل الاعلام دون موافقة مسبقة من ادارة الاتحاد الى جانب نقل معلومات غير دقيقة.

وشرع مجلس الادارة فور اتخاذه القرار في التفاوض لاتمام التعاقد مع خبير دولي لتولي رئاسة اللجنة حيث سيعلن عن ذلك خلال الايام القليلة المقبلة