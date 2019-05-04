كشف أوراق طرفي نهائي كأس الملك يعفي جلال من رئاسة لجنة الحكام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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خانت الخبرة الإدارية، الحكم الدولي السابق رئيس لجنة الحكام خليل جلال وقادته إلى خارج أسوار اللجنة، نتيجة تصريحه المثير الذي أطلقه قبل مباراة الاتحاد والتعاون الخميس الماضي في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين والتي انتهت 2-1 للتعاون وتتويجه بطلا للمرة الأولى.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم إعفاء جلال من منصبه، مرجعا ذلك إلى تصريحه الإعلامي في أعقاب المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين، وقال اتحاد القدم إن جلال خالف نظام التصريحات الإعلامية بحديثه لوسائل الإعلام دون موافقة مسبقة من إدارة اتحاد القدم، إضافة إلى نقله معلومات غير دقيقة.

وشرع اتحاد القدم في البحث عن بديل للجلوس على كرسي لجنة الحكام الساخن، بعد أن تربع عليه جلال لمدة لم تتجاوز الشهرين، حيث عين خلفا للإنجليزي مارك كلاتينبيرج في فبراير الماضي.

وكان جلال أفاد بأنه أحاط حكم النهائي، الأرجنتيني نيستور بيتانا بمعلومات مهمة عن الفريقين وأبرز اللاعبين بحجة تسهيل مهمته قبل وصوله، والتعامل مع من بداخل الملعب.

وأخذ على جلال تبريره بأنه قصد من ذلك مساعدة الحكم على كيفية إدارة هذه المباراة من خلال التعرف على اللاعبين المعروفين الذين لديهم تأثير، والمستهدفين من الخصم، وفي نفس الوقت، المحافظة على اللاعبين الأكثر شهرة".

معلومات أحاط بها جلال الحكم بيتانا

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- CV كامل عن المباريات واللقاءات التي جمعت بين الفريقين

- اللاعبون الأكثر شهرة ويستحقون أن يحافظ عليهم الحكم

- اللاعبون الأكثر تميزا

- عدد اللاعبين المحترفين

- اللاعبون المستهدفون من الخصم

- درجة الحرارة

- أرضية الملعب.