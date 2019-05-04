شكرا لقرائتكم جروس يضع "خطة" عبور النجم والتغلب على السلاح الفتاك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شرح السويسرى كريستيان جروس المدرير الفنى للزمالك كيفية التعامل مع أسلحة النجم الساحلى المتمثلة فى اللاعبين أصحاب الخبرات والجمهور والملعب.

أكد جروس أن لاعبي فريقه مستعدين للتعامل مع الضغط الجماهيرى وجاهزون للتعامل مع هذا الأمر بشكل جيد مؤكدا أن سيعمل على استغلال المساحات .

قال جروس أن هدفه فى مباراة الزمالك والنجم الساحلى تحقيقة نتيجة إيجابية تصعد بالفريق الأبيض لنهائى الكونفدرالية من أجل الاقتراب من مغازلة الحلم الأفريقيى.

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وتحدث جروس عن إمكانيات، الفرنسي لومير مدرب النجم قائلا :" يتمتع بخبرة كبيره ورصيد من البطولات، ونحترم المنافس لكننا جئنا إلى تونس من أجل التأهل للمباراة النهائية وقادرين على تحقيق ذلك.

قال جروس إن مستوى اللاعبين المتواجدين فى التشكيلة الأساسية للزمالك قادرون على تعويض الغيابات المتمثلة فى ساسى وحازم إمام ومحمد عنتر مؤكدا أنه يثق فى النقاز رغم تعرضه للانتقات خلال الفترة الماضية.