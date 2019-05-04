شكرا لقرائتكم الزمالك يفوز على الجزيرة ويتوج بطلا لدورى السلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إنجاز جديد يضاف إلى ألعاب الصالات بنادى الزمالك بعد تتويج فريق السلة بلقب بطولة الدوري المصري توج بعد فوزه على الجزيرة، في المباراة الفاصلة 87-66 التي جرت بين الفريقين مساء السبت بصالة الشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر.

وأقيمت مواجهة النهائي بنظام "الأفضل من 5"، نجح الزمالك في تحقيق الفوز في أول مباراتين، واستطاع الجزيرة العودة بالفوز في المباراتين الثالثة والرابعة، ليدخل الفريقين في مباراة فاصلة حسمها الزمالك لصالح ليستعيد اللقب الغائب عن جدرانه منذ عام 2007.