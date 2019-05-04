شكرا لقرائتكم 4 قرارات فى اجتماع مجلس الأهلى .. تعرف عليها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل 4 قرارات ملخص ما آل إليه اجتماع مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب الذى عقد اليوم السبت فى مقر النادى بالجزيرة.

وجاءت أبرز القرارات كالتالي :

-التصديق علي قرارات اجتماع المجلس السابق

إسقاط عضوية الأعضاء الذين لم يجددوا العضوية منذ 3 سنوات مع الاحتفاظ بحقوقهم في استعادة العضوية من خلال الإجراءات المدونة في اللائحة.

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-اقامة دورة رمضانية لأعضاء النادي لجميع الأعمار السنية ، وهيعلن عن تفاصيلها لاحقآ.

-استعراض ما توصلت اليه اللجنة فيما يخص مصيف النادي في الساحل الشمالي، مؤكدين أنه لم يتم توزيع مواعيد المصيف علي أعضاء بعينها كما تردد ،وخلال 48 ساعة سيتم اجراء قرعة علانية وكذلك اعلان كافة التفاصيل، وتشكيل لجنة برئاسة العامري فاروق لبحث توفير شاطيء خاص لاعضاء النادي،

-مجلس الأهلي استمع لمستشار المجلس لتكنولوجيا المعلومات لهيكلة النادي وفقآ لأحدث الطرق العالمية.