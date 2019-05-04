الأخضر الشاب يبدأ معسكر النمسا بمواجهة نيجيريا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - يخوض المنتخب السعودي تحت 20 عاماً يوم الأحد مباراته الودية الأولى ضمن معسكره الإعدادي المقام في مدينة "باد فالترسدورف" النمساوية، في إطار المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لكأس العالم تحت 20 عاماً 2019 في بولندا.
ويلاقي الأخضر الشاب منتخب نيجيريا في المباراة التي تجمعهما على ملعب الاتحاد النمساوي لكرة القدم.
الجدير بالذكر أن أولى مراحل إعداد الأخضر الشاب انطلقت في الدمام خلال شهر يناير الماضي، وخاض خلالها مباراتين تجريبيتين أمام ضيفه منتخب السنغال، تلتها المرحلة الثانية والتي جاءت بين مدينتي الرياض ومورسيا الإسبانية على التوالي خلال النصف الأخير من شهر مارس الماضي، والتي واجه فيها منتخبي الأوروغواي والأرجنتين، في حين جاءت المرحلة الثالثة خلال شهر أبريل في مدينة أبها، واستضاف فيها الأخضر الشاب نظيره منتخب جنوب إفريقيا في مباراتين تجريبيتين.
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