شكرا لقرائتكم إسبانيول يهزم أتلتيكو بثلاثية نظيفة ويقترب من "الدوري الأوروبي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سقط فريق أتلتيكو مدريد في فخ الخسارة أمام مضيفه إسبانيول صفر - 3 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل هدفي إسبانيول دييغو غودين، لاعب أتلتيكو، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وبورخا إيغليسياس، هدفين، الأول في الدقيقة 52 والثاني في الدقيقة 89 من ركلة جزاء.

وتوقف رصيد أتلتيكو مدريد عند 74 نقطة في المركز الثاني، علما بأنه ضمن المشاركة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، فيما رفع إسبانيول رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثامن.

يذكر أن هذه الخسارة هي السادسة لأتلتيكو في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 22 مباراة والتعادل في ثماني، فيما يعد هذا الفوز هو الثاني عشر لإسبانيول في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في 13 مباراة والتعادل في 11.